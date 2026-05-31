Taxi operativi nel territorio | altre due licenze

Nel territorio comunale di Cortona sono diventati cinque i taxi autorizzati a operare. Lo Sportello unico delle attività produttive ha rilasciato due nuove licenze, portando il totale delle licenze attive, che erano inizialmente tre lo scorso anno.

Sale a cinque il numero dei taxi operativi nel territorio comunale di Cortona. Lo Sportello unico delle attività produttive (Suap) ha rilasciato altre due licenze per il servizio, che si sommano alle prime tre emesse lo scorso anno. Le vetture operano in rete, come previsto dalla normativa, e il potenziamento arriva proprio alla vigilia della stagione turistica, quando la domanda di spostamenti cresce sensibilmente. "La nuova stagione turistica potrà contare su altri due taxi — dichiara l’assessore alle Attività produttive, Paolo Rossi (nella foto) — ringrazio l’ufficio Suap, la collaborazione dell’assessore ai Trasporti, Silvia Spensierati, e tutti i professionisti che quotidianamente sono al lavoro per offrire un servizio importante per una città turistica come la nostra, ma non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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