Tra i tanti, forse il colpo di genio più riuscito di Christopher Nolan è portare in scena proprio Omero, l’autore primigenio, l’iniziatore della letteratura e della classicità. L’amore, la guerra, la fuga, il ritorno a casa, la vendetta. Insomma, l’avventura della vita. Il rapper Travis Scott percuote con un martello il marmo e annuncia i capisaldi della trama: «Un viso. una flotta. una città. un uomo. un inganno». Inizia il corpo a corpo tra il grande regista e il sommo ispiratore.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nolan ha avuto meno paura di sfidarsi con Omero che con il woke di Hollywood

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Hollywood, i “no” che costano caro: Nicolas Cage e il gelo con Nolan dopo “Insomnia”: “Si offendono”Nicolas Cage ha detto che Christopher Nolan ha smesso di cercarlo dopo che lui rifiutò un ruolo nel film “Insomnia”.

Temi più discussi: Metti la tela, togli la tela: la recensione di Odissea; Odissea di Christopher Nolan, la recensione del film con Matt Damon; L'Odissea è nei cinema: l'epica cinematografica di Nolan fra trionfo visivo e codici universali; Odissea di Christopher Nolan.

#Odissea di #ChristopherNolan è un'opera unica nel suo genere. Non tanto per i connotati della storia o per l'epica della narrazione, quanto per la parte tecnica Per la sua opera, Nolan ha oscillato tra modernità e tradizione. Odissea è il primo film girato int x.com

Quindi cosa voleva dirci Christopher Nolan con la sua Odissea?C'è una chiave di lettura molto esplicita e ce ne sono altre più sottili e nascoste, legate anche ai suoi film precedenti ... ilpost.it

Quante libertà si è preso Nolan nell’OdisseaL’Odissea di Omero è tante cose diverse. La si può definire un racconto di avventure per mare, in un Mediterraneo popolato da mostri, streghe, semidei, giganti. Una enciclopedia di piante, animali e p ... ilpost.it