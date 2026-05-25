Nicolas Cage ha detto che Christopher Nolan ha smesso di cercarlo dopo che lui rifiutò un ruolo nel film “Insomnia”. Cage ha spiegato che, da allora, Nolan non ha più tentato di contattarlo. La conversazione è stata fatta in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi del rifiuto o sulle conversazioni passate.

Nicolas Cage ha raccontato un curioso retroscena legato a Christopher Nolan, rivelando che il regista avrebbe smesso di contattarlo dopo il rifiuto di un ruolo nel film Insomnia. L’attore premio Oscar ne ha parlato in una recente intervista concessa al New York Times, spiegando come molti registi prendano male un “no” da parte degli attori. Cage ha dichiarato che Nolan non lo avrebbe più cercato dopo aver rinunciato a partecipare al thriller del 2002 con Al Pacino e Robin Williams: “ Christopher Nolan non mi richiama più ”, ha detto scherzando ma lasciando intendere che il rapporto professionale si sia raffreddato da allora. Una scena del film Insomnia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Hollywood, i “no” che costano caro: Nicolas Cage e il gelo con Nolan dopo “Insomnia”: “Si offendono”

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