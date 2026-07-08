Roma, 8 lug – The Odyssey di Christopher Nolan non è interessante soltanto perchè il pubblico si è indignato davanti al trailer in cui appare Elena di Troia interpretata da Lupita Nyong’o. Sarebbe una lettura troppo riduttiva per uno dei pochi registi contemporanei che ha dimostrato di saper coniugare il blockbuster con la profondità narrativa, il botteghino con le altezze cinematografiche. Se alla fine del 2024 ci chiedevamo su queste colonne se L’Odissea di Nolan avrebbe rispettato le aspettative, oggi – a pochi giorni dall’uscita globale nelle sale – la domanda sembra farsi più venale, ma non meno importante: Nolan è abbastanza forte da far passare commercialmente un’operazione caricata di scelte che altrove hanno bruciato interi franchise? Nolan arriva a Omero con un capitale simbolico enorme. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Nolan, Omero e la maledizione woke: The Odyssey sopravvivrà ai suoi errori?

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Londra si è fermata per la premiere mondiale di The Odyssey (in Italia Odissea), il nuovo kolossal di Christopher Nolan tratto dal poema di Omero. Sul red carpet un cast stellare: Matt Damon nei panni di Ulisse, con Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattins x.com

Perché le critiche a The Odyssey di Nolan vanno molto più in profondità di semplici opinioni superficiali di internet reddit

Anne Hathaway incinta, Matt Damon innamorato della moglie Luciana e la coppia Zendaya e Tom Holland: le foto più belle del red carpet (di sabbia) di The OdysseyAlla première mondiale del nuovo kolossal di Christopher Nolan, che si è svolta all'Odeon Luxe Leicester Square di Londra, era presente tutto il cast stellare del film. Che ha posato sul red carpet fa ... vanityfair.it

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