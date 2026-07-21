Guardiola CT Italia | tiki-taka non adatto per la Nazionale?

Pep Guardiola non prenderà il ruolo di allenatore della nazionale italiana di calcio. Dopo aver lasciato il suo incarico precedente, il tecnico spagnolo preferisce concentrarsi sulla famiglia e su nuove sfide professionali. La sua decisione arriva dopo anni di successi nel calcio, ma ora sembra voler allontanarsi dal mondo delle nazionali. Non sono stati annunciati altri dettagli o eventuali alternative per la guida della squadra azzurra.

Pep Guardiola nuovo CT Nazionale Italiana di Calcio: più no che sì. Pep sembra volersi dedicare più al proprio nucleo familiare e a nuove sfide personali e professionali: non solo calcio dunque, dopo anni e anni di successi. Ebbene sì, Leonardo e Maldini avrebbero sondato concretamente il terreno per Pep Guardiola, un grande innovatore nel mondo del calcio, uno stratega come lo chiamerebbe il grande ex Milano Arrigo Sacchi. Che dire, il tecnico catalano sembra tuttavia orientato verso nuove sfide, non necessariamente legate al panorama calcistico per l’appunto. C’è un motivo profondo a nostro avviso: il celebre e spettacolare tiki-taka, brand di fabbrica del suo gioco, non si adatterebbe probabilmente con troppa facilità alle caratteristiche, doti e peculiarità dei giocatori italiani. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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Guardiola vs zidane

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