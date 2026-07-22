La famiglia nel bosco aspetta ancora alcuni mesi prima di trasferirsi nella nuova casa, priva di termosifoni e pannelli solari, con un bagno dotato di fitodepurazione. La costruzione dell’immobile è in corso, ma non è ancora completata. La consegna è prevista a breve, e al momento non ci sono dettagli sul termine dei lavori. La casa sarà abitabile una volta terminati gli interventi di completamento.

Sarà un bel regalo di Natale. La famiglia nel bosco è pronta a voltare pagina ma dovrà pazientare ancora qualche mese fino a quando la nuova abitazione non sarà stata costruita diventando vivibile. Dopo il via libera da parte del Comune di Palmoli, Cathrine, Natan e i loro figli non si dovranno trasferire lontano dalla vecchia abitazione che si trova “nello stesso terreno di proprietà”, come ha specificato l’architetto Maria Mascarucci intervistata dalla trasmissione “Morning News” di Canale 5. Il progetto della nuova casa. “Si tratta di una casa passiva ”, specifica l’architetto, della grandezza di quasi 70 metri quadrati. In pratica, oltre ad avere i materiali naturali ed ecocompatibili, l’involucro della casa ha prestazioni energetiche così elevate “da non richiedere impianti che consumano energia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Niente termosifoni, pannelli solari e bagno con fitodepurazione: come sarà la nuova casa della famiglia nel bosco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Voltic: Acqua Calda Solare Senza Tubi e Senza Manutenzione | La Rivoluzione di ADContract

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la nuova casa pronta in sei mesi: 70 metri quadri con camere, bagno, soggiorno e cucina tutti ecosostenibili

Famiglia nel bosco, si ragiona sulla nuova casa: "Sarà pronta entro sei mesi"Una famiglia che vive nel bosco ha annunciato che la nuova casa sarà pronta entro sei mesi.