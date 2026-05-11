Strade chiuse e divieti di sosta per l’arrivo della principessa Kate a Reggio Emilia

A Reggio Emilia si preparano due giorni di restrizioni per l’arrivo della principessa Catherine Middleton, prevista per il 13 e il 14 maggio. Le autorità hanno annunciato la chiusura di alcune strade e divieti di sosta in zone centrali per garantire la sicurezza durante la visita. La città si sta organizzando per accogliere l’evento, con particolare attenzione alla gestione del traffico e alla sicurezza pubblica.

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Reggio Emilia, 11 maggio 2026 – Grande attesa a Reggio Emilia per l’arrivo della principessa del Galles, Catherine Middleton, previsto per il mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Si tratta del suo primo viaggio all’estero dopo la malattia. Visiterà le scuole d'infanzia di Reggio?Children, celebre in tutto il mondo per il suo ' Reggio?Approach '. Imponente il servizio di sicurezza, con diverse zone blindate. Nelle?vie dove passerà la principessa Kate, già dalla mezzanotte di oggi è prevista la bonifica e la sigillatura col piombo di cabine, cassette postali e tombini nonché la rimozione dei contenitori di rifiuti. Inoltre, saranno assolutamente vietate le riprese aeree anche con? l'utilizzo di droni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade chiuse e divieti di sosta per l’arrivo della principessa Kate a Reggio Emilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’orgoglio di Reggio Emilia per la visita della Principessa Kate: “Fieri della nostra eccellenza educativa”Reggio Emilia, 6 maggio 2026 – Il cuore di Reggio Emilia batte forte per un incontro che sa di storia e di futuro. Marcia della Pace, strade chiuse e divieti di sosta nella mattinataModifiche alla viabilità nel centro di Parma in occasione di un corteo in programma nella mattinata. Si parla di: Adunata Alpini 2026 a Genova, gran finale. La guida: programma, mappa, blocco traffico, trasporti, divieti e chiusure; Adunata Alpini, domenica la grande sfilata: programma, orari, percorso, bus e strade chiuse. Strade chiuse e divieti di sosta per l’arrivo della principessa Kate a Reggio EmiliaImponente il servizio di sicurezza, diverse zone blindate. Cambia anche il percorso dei bus. Cosa c’è da sapere per i giorni 13 e 14 maggio ... msn.com