Marcia della Pace strade chiuse e divieti di sosta nella mattinata

Nella mattinata di oggi, il centro di Parma sarà interessato da una marcia della pace, con strade chiuse e divieti di sosta previsti lungo il percorso. Il Comune ha adottato queste misure per garantire lo svolgimento della manifestazione, modificando temporaneamente la viabilità e limitando l’accesso ai veicoli in alcune zone della città. Le restrizioni resteranno in vigore fino al termine dell’evento.

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Modifiche alla viabilità nel centro di Parma in occasione di un corteo in programma nella mattinata. Il Comune ha disposto una serie di limitazioni al traffico e alla sosta per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.In particolare, dalle 9.30 alle 10.30, e comunque fino al.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Marcia della Pace 18 aprile, l'ordinanza per Assisi: divieti, strade chiuse e sosta limitataSono state previste modifiche e limitazioni alla viabilità ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli il 18 aprile 2026, in occasione della speciale... Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sostaStrade chiuse e divieti di sosta in centro a Roma per la cerimonia di celebrazione per i 174 dalla fondazione del corpo della Polizia di Stato. Argomenti più discussi: La Marcia della Pace arriva a Torino: tutte le informazioni; La marcia della pace Perugia-Assisi si sposta a Torino: in 200 mila all’ultima edizione; La Marcia della Pace dall’Umbria a Torino: percorso di 5 km, il corteo attraversa la città; Passi di Pace: una marcia di 10 km da Olginate a Lecco contro tutte le guerre.