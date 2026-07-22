Netflix svela le 20 serie tv più viste nel mondo | sul podio Squid Games e Adolescence

Netflix ha pubblicato la classifica delle 20 serie TV più viste a livello mondiale. Sul podio si trovano “Squid Game” e “Adolescence”. La piattaforma ha rivelato i dati di visualizzazione, confermando il successo di queste produzioni. La lista comprende anche altre serie che hanno ottenuto elevati numeri di utenti e visualizzazioni, senza però specificare i dati precisi di audience o durata di visione. La classifica riflette le preferenze degli utenti in diversi paesi.

Netflix, come ormai chiaro, ha rivoluzionato il mercato dell’audiovisivo, ma i numeri di tale rivoluzione per diversi anni sono rimasti avvolti dal mistero. La cosa è stata notata e fortemente contestata da chi fornisce di fatto i contenuti alla piattaforma. Sindacati attori e registi, anche in Italia tramite Artisti 7607, società di gestione collettiva fondata anche da Elio Germano, nonché stampa specializzata, hanno richiesto per anni dei dati certi in modo tale da poter quantificare (soprattutto sotto il profilo economico, è chiaro) il valore di ogni singola opera. La piattaforma, in largo anticipo su tutte le altre, ancora oggi ferme nella propria discrezione, nel dicembre del 2023 ha inaugurato il What We Watched, un report semestrale che entra più approfonditamente nel dettaglio riguardo i numeri dei contenuti che ospita Netflix. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 Brand New NETFLIX TV SERIES in MAY 2026!

Notizie e thread social correlati

Anche Riccione sul podio più alto agli Ipa Games 2026 con la Nazionale italiana Pallavolo Polizie d’ItaliaRiccione si aggiudica un titolo mondiale grazie alla Nazionale italiana di pallavolo delle forze di polizia, che ha vinto gli Ipa Games 2026.

La classifica dei Paesi più sicuri al mondo dove viaggiare nel 2026: l’Islanda resta sul podio, male l’Italia in calo. Nella top 10 anche Austria e IrlandaL’Islanda si conferma tra i Paesi più sicuri al mondo nel 2026, mantenendo il podio.

Netflix rinnova Squid Game: La sfida per una terza stagione e svela teaser e data della secondaLa competizione tra persone reali per conquistare il montepremi di 4,56 milioni di dollari continua: tutto quello che sappiamo sulle prossime stagioni del reality Squid Game: La sfida. Indice La ... comingsoon.it

Squid Game 3: Netflix svela trailer e data d’uscita dell’ultima stagioneL’attesa è finita: Netflix, il 1° Giugno, ha finalmente svelato il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di Squid Game, la serie sudcoreana che ha conquistato il mondo. Durante l’evento ... ilmattino.it