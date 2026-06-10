La classifica dei Paesi più sicuri al mondo dove viaggiare nel 2026 | l’Islanda resta sul podio male l’Italia in calo Nella top 10 anche Austria e Irlanda

L’Islanda si conferma tra i Paesi più sicuri al mondo nel 2026, mantenendo il podio. L’Italia scende in classifica, mentre Austria e Irlanda restano tra le prime dieci. La classifica si basa su indicatori di sicurezza e stabilità, in un quadro internazionale segnato da tensioni geopolitiche e conflitti. La sicurezza diventa un elemento centrale per chi pianifica viaggi e vacanze, riflettendo le preoccupazioni crescenti legate alla stabilità globale.

In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche crescenti, frammentazioni territoriali e un aumento globale dei conflitti armati, la sicurezza non è più un dettaglio secondario, ma il criterio principe nella scelta della meta delle proprie vacanze. A tracciare la rotta dei luoghi in cui poter esplorare le città, usare i mezzi pubblici e muoversi liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte è l’edizione 2026 del Global Peace Index (GPI). Lo studio, curato dall’ Institute for Economics and Peace, analizza 163 territori indipendenti valutando parametri come il tasso di criminalità, la militarizzazione e la stabilità sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La CLASSIFICA dei 10 PAESI più sicuri del MONDO!

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