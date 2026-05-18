Anche Riccione sul podio più alto agli Ipa Games 2026 con la Nazionale italiana Pallavolo Polizie d’Italia
Riccione si aggiudica un titolo mondiale grazie alla Nazionale italiana di pallavolo delle forze di polizia, che ha vinto gli Ipa Games 2026. La vittoria si è concretizzata durante la competizione internazionale, che ha visto la partecipazione di molte rappresentative da diversi paesi. La squadra italiana, composta anche da atleti provenienti dalla città romagnola, ha superato le avversarie in finale, portando a casa il trofeo più ambito. La vittoria è stata celebrata con gioia e soddisfazione da parte di tutto il team.
C’è anche il cuore sportivo di Riccione sul gradino più alto del podio mondiale della pallavolo delle forze dell’ordine. La Nazionale italiana Pallavolo Polizie d’Italia ha conquistato una storica doppia medaglia d’oro agli Ipa Games 2026, disputati a Wroclaw, in Polonia, dal 10 al 15 maggio. Tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Ancora un bronzo per la #PolisportivaAgerNucerinus. Il podio è arrivato nel corso del #GranPremioGiovanissimi Renzo Nostini di #Riccione nella categoria #Bambine. A salire sul podio nella sciabola è stata Sofia De Filippo, ko in #semifinale contro Giuditta - Facebook facebook