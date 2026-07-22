Nestlé investe 560 milioni in Italia | a Mantova un nuovo hub per produzione e logistica

Nestlé ha annunciato un investimento di 560 milioni di euro in Italia, destinato alla creazione di un nuovo centro a Mantova dedicato alla produzione e alla logistica. L’investimento si inserisce in un settore in espansione, quello del pet food, che vede una crescita legata all’aumento degli animali domestici e alla richiesta di prodotti di fascia superiore. La struttura sarà operativa nei prossimi anni, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento.

Il mercato del pet food continua a crescere, sostenuto dall’aumento degli animali domestici nelle famiglie e da una domanda sempre più orientata verso prodotti premium. Un trend che sta spingendo le aziende del settore ad aumentare gli investimenti in capacità produttiva e logistica per rispondere all’evoluzione della domanda. Nestlé investirà infatti circa 560 milioni di euro in Italia per realizzare a Mantova un nuovo hub integrato che unirà uno stabilimento produttivo dedicato agli alimenti umidi per animali domestici e un polo logistico al servizio di diversi marchi del gruppo. L’avvio delle attività è previsto a partire dal 2029. L’investimento si inserisce nella strategia con cui il gruppo sta concentrando risorse nei segmenti a maggiore crescita, con l’obiettivo di rafforzare la capacità produttiva e distributiva in Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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