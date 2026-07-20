A Mantova è stato inaugurato un nuovo hub integrato Nestlé Purina, composto da uno stabilimento per il petfood umido e da un polo logistico. La produzione si concentrerà su cibo umido per cani e gatti. L’impianto serve diversi marchi del gruppo e rappresenta un investimento sul territorio. La struttura è operativa da oggi e si estende su un’area significativa, coinvolgendo diverse decine di dipendenti.

Mantova, 20 luglio 2026 – Un hub integrato che unirà uno stabilimento produttivo Nestlé Purina dedicato al petfood umido e un polo logistico al servizio di diversi brand del gruppo. Sorgerà a Mantova, con un investimento di circa 560 milioni di euro in Italia. Nestlé punta a concentrare risorse e investimenti su specifiche aree strategiche per la crescita, tra cui il petfood. L'avvio dell'operatività e l'integrazione dell'hub produttivo e logistico sono previsti a partire dal 2029. "Si tratta di un risultato importante per l'economia mantovana e di un segnale concreto di fiducia nelle potenzialità del nostro territorio. È il frutto di un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - A Mantova il nuovo hub integrato di Nestlé Purina: produrrà wet food per cani e gatti

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