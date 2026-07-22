Un anno dopo l’incendio, negli alloggi Aler di via Bramante persistono numerosi problemi. Gli inquilini si mostrano insoddisfatti per la mancanza di interventi risolutivi. Esternano frustrazione anche per il mancato miglioramento delle condizioni di vita, nonostante siano stati effettuati lavori di riqualificazione sulle facciate e sugli edifici. Nel quartiere, si notano cambiamenti visivi e si avvicina il momento di un nuovo inizio con la riapertura della Cascina Maino.

Monza – Da fuori il cambiamento è evidente. Facciate riqualificate, edifici più efficienti, un quartiere che si prepara a voltare pagina insieme alla rinata Cascina Maino. Ma dietro l’immagine del grande intervento Pinqua di via Bramante da Urbino, a Monza, c’è una parte dei residenti che denuncia una realtà diversa. Succede nella palazzina Aler di via Bramante da Urbino 45, in particolare nella scala A, dove alcuni inquilini rilevano come i danni provocati dall’incendio del 17 luglio 2025 non siano mai stati completamente risolti. Quel giorno il rogo, divampato sulle impalcature del cantiere di riqualificazione energetica, aveva avvolto la facciata dell’edificio e raggiunto un appartamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nelle case Aler di via Bramante gli inquilini sono infuriati: “A un anno dall’incendio restano tanti problemi”

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