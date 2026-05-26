Tufello muffa e calcinacci nelle case del comune Gli inquilini | Stanno crollando ci hanno abbandonati

Gli inquilini delle case popolari nel quartiere Tufello denunciano condizioni di abbandono e degrado. Enza e Maurizio, residenti al quinto piano di una palazzina, segnalano muffa che rende impossibile respirare e calcinacci che si staccano dai muri. Le abitazioni presentano muffa diffusa e parti di intonaco che rischiano di cadere, creando situazioni di pericolo. Gli inquilini chiedono interventi immediati per riparare le condizioni di degrado delle loro case.

“Non si respira più dentro casa a causa della muffa”. Enza e Maurizio abitano al quinto piano delle palazzine popolari di via delle Isole Curzolane, nel quartiere Tufello.Costruite nel dopoguerra grazie al piano Marshall, per dare alloggio a chi aveva perso la casa con i bombardamenti, oggi sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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