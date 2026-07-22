Nel nome di Carlo Girola Ha dedicato la sua eredità agli orfani di guerra E aiuta ancora gli studenti

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima di morire a causa di una malattia, un uomo ha deciso di destinare tutta la sua eredità agli orfani di guerra e agli studenti bisognosi delle province lombarde. La sua volontà era quella di aiutare i figli delle vittime dei conflitti e chi affronta difficoltà economiche nello studio. La somma lasciata in eredità viene ancora oggi utilizzata per sostenere queste categorie. La decisione è stata formalizzata attraverso un testamento, e il patrimonio continua a essere impiegato per scopi benefici.

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Prima di morire, a causa di una brutta malattia, decise che il suo intero patrimonio sarebbe stato messo a disposizione degli "orfani poveri delle province Lombarde". Correva l’anno 1941 e il professore e avvocato Carlo Girola, che aveva alle spalle gli studi al liceo classico Parini di Milano e due lauree, non avendo eredi pensò insieme alla madre Ida Stucchi di creare una Fondazione per aiutare quanti avevano perso i genitori durante la guerra a proseguire gli studi e ad avere un tetto. Creò anche un convitto. Oggi la Fondazione che porta il loro nome continua ad aiutare studenti che hanno perso uno o entrambi i genitori. "Il numero di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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