La battaglia di Giuseppe Delmonte | Sul palco nel nome di mia madre Orfani di femminicidio dimenticati
Un artista ha dichiarato di aver portato sul palco un messaggio in ricordo di sua madre, vittima di femminicidio. Ha riferito che sua madre apprezzava la socialità e aveva una mentalità avanzata per il suo tempo. La sua performance intende sensibilizzare sull’argomento delle vittime di femminicidio, sottolineando il ruolo delle figure femminili e la memoria personale. Non sono stati forniti dettagli sul contesto specifico o sull’evento in cui è avvenuta l’azione.
"A mamma piaceva avere sempre la casa piena di gente: amava la convivialità. Aveva una mentalità avanti anni luce rispetto all’epoca. Con l’associazione che porta il suo nome voglio tenere vivo il suo ricordo. È un’esperienza che mi sta ripagando di tutto il silenzio nel quale sono piombato quando mio padre l’ha uccisa". Nel salotto immaginario di Olga Granà, uccisa a colpi d’ascia dall’ex marito il 26 luglio del 1997, oggi è seduto suo figlio, Giuseppe Delmonte. Dialoga con chi combatte la sua stessa battaglia contro la violenza di genere. Lo fa a teatro, in un format itinerante di sensibilizzazione, “Non volevo le scarpe rosse“, che lunedì 8 giugno andrà in scena anche a Milano al teatro Elfo Puccini con la giornalista Emma D’Aquino e l’ex magistrato Francesco Menditto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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