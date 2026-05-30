Un artista ha dichiarato di aver portato sul palco un messaggio in ricordo di sua madre, vittima di femminicidio. Ha riferito che sua madre apprezzava la socialità e aveva una mentalità avanzata per il suo tempo. La sua performance intende sensibilizzare sull’argomento delle vittime di femminicidio, sottolineando il ruolo delle figure femminili e la memoria personale. Non sono stati forniti dettagli sul contesto specifico o sull’evento in cui è avvenuta l’azione.

"A mamma piaceva avere sempre la casa piena di gente: amava la convivialità. Aveva una mentalità avanti anni luce rispetto all’epoca. Con l’associazione che porta il suo nome voglio tenere vivo il suo ricordo. È un’esperienza che mi sta ripagando di tutto il silenzio nel quale sono piombato quando mio padre l’ha uccisa". Nel salotto immaginario di Olga Granà, uccisa a colpi d’ascia dall’ex marito il 26 luglio del 1997, oggi è seduto suo figlio, Giuseppe Delmonte. Dialoga con chi combatte la sua stessa battaglia contro la violenza di genere. Lo fa a teatro, in un format itinerante di sensibilizzazione, “Non volevo le scarpe rosse“, che lunedì 8 giugno andrà in scena anche a Milano al teatro Elfo Puccini con la giornalista Emma D’Aquino e l’ex magistrato Francesco Menditto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia di Giuseppe Delmonte: "Sul palco nel nome di mia madre. Orfani di femminicidio dimenticati"

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