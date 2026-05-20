Inaugurato l’Infopoint nel Campus della d’Annunzio | punto di ascolto e supporto dedicato agli studenti

È stato aperto ufficialmente un nuovo punto di ascolto e supporto all’interno del Campus di Chieti dell’università “Gabriele d’Annunzio”. L’Infopoint è stato inaugurato questa settimana e si trova in una delle aree principali dell’ateneo. La struttura si rivolge agli studenti, offrendo un punto di riferimento per ricevere informazioni e assistenza su vari aspetti legati alla vita universitaria. L’apertura mira a facilitare l’accesso a servizi e a creare uno spazio dedicato al confronto e alla comunicazione.

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