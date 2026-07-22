Un video della bodycam di un agente mostra che una persona è stata rianimata a lungo prima di morire. Le immagini potrebbero essere decisive per chiarire gli eventi che hanno portato alla morte. La registrazione è stata ripresa durante l’intervento di soccorso e potrebbe fornire dettagli sulla durata e sulle modalità delle manovre di rianimazione. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in una città italiana, con le immagini che potrebbero influenzare le indagini in corso.

Bologna, 22 luglio 2026 – Non solo le immagini, ma anche il video restituito dalla bodycam accesa da uno dei agenti: questa potrebbe essere la chiave per ricostruire con esattezza l'accaduto. La bodycam, accesa subito prima che l'uomo venisse atterrato, è rimasta accesa anche per parecchio tempo dopo la fine della fase del contenimento. E inquadra le operazioni di Rianimazione effettuate dai sanitari. Che sarebbero durate circa un quarto d'ora. Purtroppo, si sono rivelate vane. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacamorte-fakir-verifica-viminale-organizzazione-presidio-pehpuni4 Si acquisiscono le conversazioni tra tutti gli operatori: 2 poliziotti e 4 volontari della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel filmato della bodycam la chiave della morte di Fakir: “Si vede che è stato rianimato a lungo”

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I 39 minuti, la bodycam, la tensione in piazza: cosa si sa della morte di Fakir. Pm: "Fatti più estesi"Le immagini della bodycam mostrano i 39 minuti di intervento della polizia nel quartiere Pilastro, dove è deceduto Abderrahim Fakir.

Temi più discussi: Fakir morto al Pilastro: tutte le immagini al vaglio degli inquirenti; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Bologna, la bodycam e il video di 20 minuti che parte quando Fakir spintona un uomo. L'avvocato dei poliziotti: Intervento banale sfociato in tragedia.

Il caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo un intervento della polizia. Tanti gli aspetti ancora da chiarire: a disposizione dei magistrati che indagano per omicidio colposo anche i video delle bodycam degli agenti coinvolti x.com

Fakir, la verità nella bodycam: venti minuti sotto la lenteIl filmato parte dall’aggressione a un automobilista e documenta l’intero intervento. La difesa dei poliziotti: Nessun uso esuberante della forza ... ilgiornale.it

Morte Fakir, Salvini su bodycam: Fondamentali per forze ordine ma anche per i delinquentiLa bodycam, in cui credo personalmente da ministro, da segretario della Lega, da cittadino e da viaggiatore, è fondamentale sia per gli operatori delle forze ... lapresse.it