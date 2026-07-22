Nel filmato della bodycam la chiave della morte di Fakir | Si vede che è stato rianimato a lungo

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un video della bodycam di un agente mostra che una persona è stata rianimata a lungo prima di morire. Le immagini potrebbero essere decisive per chiarire gli eventi che hanno portato alla morte. La registrazione è stata ripresa durante l’intervento di soccorso e potrebbe fornire dettagli sulla durata e sulle modalità delle manovre di rianimazione. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in una città italiana, con le immagini che potrebbero influenzare le indagini in corso.

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Bologna, 22 luglio 2026 – Non solo le immagini, ma anche il video restituito dalla bodycam accesa da uno dei agenti: questa potrebbe essere la chiave per ricostruire con esattezza l'accaduto. La bodycam, accesa subito prima che l'uomo venisse atterrato, è rimasta accesa anche per parecchio tempo dopo la fine della fase del contenimento. E inquadra le operazioni di Rianimazione effettuate dai sanitari. Che sarebbero durate circa un quarto d'ora. Purtroppo, si sono rivelate vane. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacamorte-fakir-verifica-viminale-organizzazione-presidio-pehpuni4 Si acquisiscono le conversazioni tra tutti gli operatori: 2 poliziotti e 4 volontari della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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