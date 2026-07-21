Un volontario della Croce Rossa è morto durante un intervento di soccorso. Il presidente dell’organizzazione ha spiegato che non potevano intervenire in modo diverso e ha evidenziato che nel video si vede solo una parte delle operazioni svolte. Sono stati feriti altri persone coinvolte. Ha inoltre commentato che la perdita di una vita è un evento tragico e ha criticato chi giudica la situazione senza conoscere i dettagli complessi.

«La perdita di una vita è sempre un evento tragico e che colpisce tutti, volontari, dipendenti, professionisti. Quello che in questo momento fa più male è leggere quello che viene scritto da persone che non hanno un’idea o che giudicano una situazione molto complessa in un modo molto semplice». Marco Gamberini, presidente della Croce rossa di Bologna, interviene sul caso di Abderrahim Fakir e, oltre a esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del 43enne deceduto l’altro giorno in seguito a un intervento della polizia, difende l’operato dei volontari accorsi domenica nel rione Pilastro. «La Croce rossa soccorre indiscriminatamente tutti i cittadini», ha messo nero su bianco anche la Croce rossa italiana che ha promesso «la massima trasparenza sullo svolgimento dei fatti e la piena collaborazione con la magistratura». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - La morte di Fakir, Il presidente della Croce Rossa di Bologna: «Non potevamo intervenire, nel video si vede solo una parte di quello che abbiamo fatto. Feriti per quello che è successo»

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