La morte di Fakir Il presidente della Croce Rossa di Bologna | Non potevamo intervenire nel video si vede solo una parte di quello che abbiamo fatto Feriti per quello che è successo

Da corrieredibologna.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un volontario della Croce Rossa è morto durante un intervento di soccorso. Il presidente dell’organizzazione ha spiegato che non potevano intervenire in modo diverso e ha evidenziato che nel video si vede solo una parte delle operazioni svolte. Sono stati feriti altri persone coinvolte. Ha inoltre commentato che la perdita di una vita è un evento tragico e ha criticato chi giudica la situazione senza conoscere i dettagli complessi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«La perdita di una vita è sempre un evento tragico e che colpisce tutti, volontari, dipendenti, professionisti. Quello che in questo momento fa più male è leggere quello che viene scritto da persone che non hanno un’idea o che giudicano una situazione molto complessa in un modo molto semplice». Marco Gamberini, presidente della Croce rossa di Bologna, interviene sul caso di Abderrahim Fakir e, oltre a esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del 43enne deceduto l’altro giorno in seguito a un intervento della polizia, difende l’operato dei volontari accorsi domenica nel rione Pilastro. «La Croce rossa soccorre indiscriminatamente tutti i cittadini», ha messo nero su bianco anche la Croce rossa italiana che ha promesso «la massima trasparenza sullo svolgimento dei fatti e la piena collaborazione con la magistratura». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

la morte di fakir il presidente della croce rossa di bologna non potevamo intervenire nel video si vede solo una parte di quello che abbiamo fatto feriti per quello che 232 successo
© Corrieredibologna.corriere.it - La morte di Fakir, Il presidente della Croce Rossa di Bologna: «Non potevamo intervenire, nel video si vede solo una parte di quello che abbiamo fatto. Feriti per quello che è successo»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morto a Bologna durante un intervento della Polizia, cosa sappiamo di quello che è successo ad Abderrahim Fakir

Corsi, una storia empolese: "Nel 1991 era impensabile quello che abbiamo fatto"Nel 1991, una squadra di Empoli ha compiuto un'impresa che all'epoca sembrava impossibile.

Temi più discussi: Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Fakir Bologna: i minuti decisivi dell'intervento del 118; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Fakir poteva essere salvato. I dubbi sull’inerzia dei soccorritori.

croce rossa di la morte di fakirLa verità della Croce Rossa: Vulcano di odio contro di noi. Nel video manca una parte: la rianimazione è stata fattaIl presidente dell’associazione Gamberini: Defibrillatore consegnato agli inquirenti, sarà analizzato il tracciato del cuore registrato dalla macchina minuto per minuto. Sull’intervento: I volontar ... msn.com

croce rossa di la morte di fakirLa morte di Fakir, Il presidente della Croce Rossa di Bologna: Non potevamo intervenire, nel video si vede solo una parte di quello che abbiamo fatto. Feriti per quello che ...Marco Gamberini, presidente della Croce Rossa di Bologna, risponde alle critiche e alle offese nei confronti degli operatori e chiarisce: Dieci secondi di un filmato vengono interpretati descrivendo ... corrieredibologna.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web