I 39 minuti la bodycam la tensione in piazza | cosa si sa della morte di Fakir Pm | Fatti più estesi

Le immagini della bodycam mostrano i 39 minuti di intervento della polizia nel quartiere Pilastro, dove è deceduto Abderrahim Fakir. I video potrebbero fornire chiarimenti su quanto accaduto ieri mattina. La Procura ha richiesto di analizzare i fatti più dettagliatamente, evidenziando che le riprese potrebbero svelare elementi fondamentali sulla morte durante l’intervento. La tensione in piazza si è accentuata mentre si attendevano ulteriori sviluppi dall’indagine.

Sono racchiusi nelle immagini di una bodycam i 39 minuti che potrebbero chiarire quanto accaduto ieri mattina al Pilastro, quartiere periferico di Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante un intervento della polizia. Il 42enne era stato immobilizzato da due agenti e da un residente, uno dei cittadini che avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine segnalando al 112 la presenza di un uomo “in escandescenze”. La registrazione effettuata dalla telecamera indossata da uno dei poliziotti è stata immediatamente messa a disposizione della magistratura. La Procura di Bologna dovrà ricostruire ogni fase dell’operazione e stabilire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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