Nel borgo vecchio la mostra ‘Arte in Casa’ di Sergio Turi

Notizia in breve

Nel borgo vecchio, Sergio Turi ha allestito la mostra ‘Arte in Casa’. L’esposizione si svolge negli spazi dell’artista, che ha aperto le porte della propria abitazione per ospitare le sue opere. L’evento è visitabile fino a data da definirsi, con ingresso libero. La mostra include dipinti e sculture realizzati dall’artista negli ultimi anni. Nessuna data di chiusura è stata comunicata ufficialmente.