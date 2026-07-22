Nel borgo vecchio la mostra ‘Arte in Casa’ di Sergio Turi
Nel borgo vecchio, Sergio Turi ha allestito la mostra ‘Arte in Casa’. L’esposizione si svolge negli spazi dell’artista, che ha aperto le porte della propria abitazione per ospitare le sue opere. L’evento è visitabile fino a data da definirsi, con ingresso libero. La mostra include dipinti e sculture realizzati dall’artista negli ultimi anni. Nessuna data di chiusura è stata comunicata ufficialmente.
L’arte bussa alla porta di casa e, questa volta, quella porta è proprio quella dell’artista. Nel borgo vecchio di Colle, Sergio Turi (nella foto) ha scelto di organizzare nella propria abitazione la mostra ‘ Arte in Casa ’, un appuntamento che porta le opere direttamente tra le mura domestiche, in un ambiente più vicino e raccolto rispetto ai consueti spazi espositivi. Chi vorrà visitare la mostra potrà farlo entrando direttamente nella casa dell’artista, nel tardo pomeriggio e durante la sera. Una formula particolare, che nasce dalla volontà di condividere il proprio lavoro in un luogo personale, dove il pubblico può incontrare l’arte senza la distanza abituale di una sala dedicata alle esposizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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