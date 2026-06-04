Sergio Fiorentino protagonista nel borgo di Radda in Chianti

Notizia in breve

Dal 6 giugno al 20 settembre 2026, il borgo di Radda in Chianti ospita una mostra dedicata alle opere di Sergio Fiorentino, pittore e scultore. La rassegna si svolge nelle vie e nelle piazze del centro storico, con esposizioni di dipinti e sculture sparse tra edifici antichi e spazi pubblici. L’evento coinvolge artisti locali e internazionali, con installazioni permanenti e temporanee. La mostra rimane aperta durante tutto il periodo estivo, con ingressi liberi.