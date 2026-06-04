Sergio Fiorentino protagonista nel borgo di Radda in Chianti

Da webmagazine24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 6 giugno al 20 settembre 2026, il borgo di Radda in Chianti ospita una mostra dedicata alle opere di Sergio Fiorentino, pittore e scultore. La rassegna si svolge nelle vie e nelle piazze del centro storico, con esposizioni di dipinti e sculture sparse tra edifici antichi e spazi pubblici. L’evento coinvolge artisti locali e internazionali, con installazioni permanenti e temporanee. La mostra rimane aperta durante tutto il periodo estivo, con ingressi liberi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Nel cuore del Chianti, il borgo medievale di Radda accoglie, dal 6 giugno al 20 settembre 2026, il lavoro del pittore e scultore Sergio Fiorentino. Con Radda Arte 2026 le sue opere – segnate dall’inconfondibile blu ultramarino che contraddistingue la sua ricerca – si inseriscono tra vicoli, piazze e spazi del paese, costruendo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A Radda in Chianti la 29° edizione di "Radda nel bicchiere"Sabato 23 maggio 2026 si svolge a Radda in Chianti la 29ª edizione di “Radda nel Bicchiere”.

Roghi di rifiuti nel Chianti fiorentino, tre casi scoperti in pochi giorniNegli ultimi giorni nel territorio comunale del Chianti fiorentino sono stati individuati tre casi di incendi di rifiuti, tutti riconducibili a...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web