Sergio Fiorentino protagonista nel borgo di Radda in Chianti
Dal 6 giugno al 20 settembre 2026, il borgo di Radda in Chianti ospita una mostra dedicata alle opere di Sergio Fiorentino, pittore e scultore. La rassegna si svolge nelle vie e nelle piazze del centro storico, con esposizioni di dipinti e sculture sparse tra edifici antichi e spazi pubblici. L’evento coinvolge artisti locali e internazionali, con installazioni permanenti e temporanee. La mostra rimane aperta durante tutto il periodo estivo, con ingressi liberi.
(Adnkronos) – Nel cuore del Chianti, il borgo medievale di Radda accoglie, dal 6 giugno al 20 settembre 2026, il lavoro del pittore e scultore Sergio Fiorentino. Con Radda Arte 2026 le sue opere – segnate dall’inconfondibile blu ultramarino che contraddistingue la sua ricerca – si inseriscono tra vicoli, piazze e spazi del paese, costruendo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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