La strada del pittore | l' arte di Sergio Fedriani in mostra a Palazzo Ducale

A venti anni dalla scomparsa, una mostra antologica a Palazzo Ducale presenta le opere di Sergio Fedriani, artista genovese nato nel 1949 e scomparso nel 2006. L’esposizione si tiene nella Loggia degli Abati e raccoglie diversi lavori che rappresentano le diverse fasi della sua attività artistica. La mostra offre una panoramica completa sulla sua produzione, mettendo in evidenza alcuni aspetti significativi del suo percorso creativo.

A venti anni dalla scomparsa dell’artista Sergio Fedriani (Genova 1949-2006), presso la Loggia degli Abati a Palazzo Ducale una mostra antologica ripercorre gli aspetti salienti della sua composita carriera creativa. “La strada del pittore. L'arte poetica di Sergio Fedriani” verrà inaugurata.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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