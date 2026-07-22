Il personale dei nidi e degli asili di Milano ha indetto uno sciopero per mercoledì 29 luglio, protestando contro l'assenza di misure concrete da parte del Comune per affrontare il caldo. Non sono state annunciate azioni specifiche o proposte alternative da parte dell’amministrazione comunale, secondo quanto riferito dai rappresentanti sindacali. Le temperature attuali sono inferiori rispetto alle settimane precedenti, con una massima di circa 29 gradi alle 16, ma il clima tra gli operatori rimane teso.

Milano, 22 luglio 2026 – Anche se, per ora, le temperature a Milano sono decisamente meno roventi delle scorse settimane (oggi per esempio la massima prevista, alle 16, è di 29 gradi), il clima resta caldo tra il personale che si occupa dei servizi educativi 0-6. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacalco-asili-scuole-ndlbtvap E per questo è previsto un nuovo sciopero, peraltro alla vigilia della fine del servizio dei centri estivi. Per mercoledì pomeriggio, 29 luglio, nei nidi e nelle scuole materne del Comune di Milano la UilFp Milano-Lodi ha proclamato uno sciopero del personale dei servizi educativi 0-6 dalle 14 alle 18 come risposta allo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, mercoledì 29 luglio sciopero del personale di nidi e asili. La Uil: “Dal Comune nessuna proposta concreta contro il caldo”

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