A Bologna, i genitori dei bambini negli asili nido minacciano di non pagare le rette a causa della mancanza di aria condizionata. La protesta è partita dal nido comunale “Vestri” e potrebbe estendersi ad altre strutture, tra cui scuole dell’infanzia che hanno già manifestato solidarietà. Un invito formale alla giunta comunale è stato inviato con una diffida, mentre le famiglie chiedono interventi immediati per risolvere la problematica.

A Bologna, in assenza di condizionatori, mamme e papà son pronti a non pagare la retta dei nidi. La rivolta dei genitori è partita dal comunale “Vestri” ma è destinata ad allargarsi ad altre strutture e alle scuole dell’infanzia che hanno già contattato i promotori della campagna. Nessuno sciopero, nessuna polemica ma una diffida formale inviata in questi giorni al sindaco Matteo Lepore, all’assessore alla Scuola, Daniele Ara e al settore sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni. Chiedono entro 15 giorni “condizioni microclimatiche adeguate in tutti gli ambienti destinati alla permanenza dei bambini”. Non solo. Al primo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Rivolta negli asili nido di Bologna, manca l’aria condizionata e i genitori non pagano la retta: diffida inviata a Lepore

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