‘Ndrangheta maxi blitz in tutta Italia | 35 arresti per narcotraffico
Un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di 35 persone in tutta Italia, nel corso di un blitz contro la ‘ndrangheta. Oltre 200 carabinieri hanno eseguito perquisizioni e misure restrittive per contrastare il narcotraffico. L’intervento è stato coordinato a livello nazionale e ha coinvolto diverse regioni. Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete di traffico di droga gestita dalla criminalità organizzata.
Un maxi blitz contro la ‘ndrangheta, e in particolare contro il narcotraffico, è scattato dalle prime ore di questa mattina: più di 200 carabinieri sono impegnati in una vasta operazione di polizia sul territorio della provincia di Reggio Calabria e in varie località del territorio nazionale (Catanzaro, Cosenza, Palermo, Catania, Trapani, Caltanissetta, Torino, Milano, Pavia, Pescara e L’Aquila), operazione che ha condotto all’applicazione di 35 misure custodiali in carcere, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia reggina. Le accuse. Le accuse mosse a... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Ndrangheta: blitz antidroga in tutta Italia, 35 arresti per narcotraffico
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