‘Ndrangheta maxi blitz in tutta Italia | 35 arresti per narcotraffico

Notizia in breve

Un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di 35 persone in tutta Italia, nel corso di un blitz contro la ‘ndrangheta. Oltre 200 carabinieri hanno eseguito perquisizioni e misure restrittive per contrastare il narcotraffico. L’intervento è stato coordinato a livello nazionale e ha coinvolto diverse regioni. Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete di traffico di droga gestita dalla criminalità organizzata.