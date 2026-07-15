Durante un'operazione antimafia sono stati arrestati 79 sospetti legati alla ’ndrangheta. L’indagine ha evidenziato come l’organizzazione si strutturi con un modello federale, con traffici e attività illecite concentrate principalmente nel comune di Archi. La presenza della criminalità organizzata è più visibile in questa zona rispetto ad altre aree, dove i traffici risultano meno evidenti o quasi invisibili.

Altrove è invisibile o quasi, in riva allo Stretto si spartisce traffici e business con un invidiabile «modello organizzativo» federale e un Epicentro preciso: Archi. È lì che tutto si decide a Reggio Calabria, così dice la Dda reggina, che ha mandato oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri a rastrellare boss e picciotti nelle palazzine dove ormai quaranta anni fa scoppiò una guerra di ’ndrangheta da 100 morti l’anno. «Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie continuerà a essere una priorità assoluta del governo», scrive su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un blitz che scalfisce ma non incrina il potere delle famiglie che da una delle città più povere d’Occidente oggi si stringono le mani sporche del reciproco sangue pur di governare una holding internazionale che gestisce miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Maxi blitz contro la 'ndrangheta, 79 arresti a Reggio Calabria

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