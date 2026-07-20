La Polizia di Stato ha effettuato un'operazione in 44 province italiane, arrestando 539 persone coinvolte in attività legate a baby gang. Durante i controlli sono stati sequestrati più di 700 chili di droga, decine di armi e quasi 300mila euro in contanti. Sono state anche identificate numerose persone sospettate di associazione a delinquere e di altri reati collegati alle gang minorili. L'intervento ha coinvolto diversi reparti specializzati e ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e strumenti illeciti.

Operazione della Polizia di Stato in 44 province: sequestrati oltre 700 chili di droga, decine di armi e quasi 300mila euro in contanti. Identificati anche i vandali del Colosseo LaPolizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha eseguito un maxi blitz in 44 province italiane con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle baby gang, dello spaccio di stupefacenti e dei reati commessi da gruppi di giovani. Oltre mille agenti sono stati impegnati in controlli estesi che hanno interessato stazioni ferroviarie, aree della movida, piazze, parchi e luoghi di aggregazione, da Milano fino a Palermo. Sono state arrestate 539 persone, di cui 47 minorenni, mentre altre 954 sono state denunciate a piede libero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in tutta Italia, sequestrate armi e droga

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Baby gang, maxi blitz della Polizia: 539 arresti e fermi in tutta Italia. Sequestrate armi e tonnellate di drogaNell’ambito di un’operazione su vasta scala, la Polizia di Stato ha arrestato o fermato 539 persone in tutta Italia, coinvolgendo 44 province.

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15 luglio 2026, Italia MAXI-BLITZ CONTRO LA 'NDRANGHETA: 79 arresti nell'operazione Epicentro 2 (il Giornale) Smantellate le cosche storiche nel Reggino con l'intervento di centinaia di carabinieri. #15luglio #16luglio #Italia #Europa #EurasiaNews #EU x.com

Maxi operazione anti maranza, smantellate reti di criminalità giovanile: 539 arresti, 703 kg di droga e 19.489 minorenni controllati. Perquisiti 1.182 immobili, tra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati reddit

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