Un altro imputato è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Milano per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, il capo ultrà nerazzurro ucciso a colpi di pistola nell’ottobre 2022 a Milano. L’episodio è stato collegato a presenze della ‘ndrangheta all’interno della curva.

Un altro imputato va a processo davanti alla Corte d’Assise di Milano per l’omicidio con modalità mafiose di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà nerazzurro ammazzato a colpi di pistola nell’ottobre del 2022 a Milano. Si tratta dell’ultrà interista Mauro Nepi. Lo ha deciso la gup milanese Giulia Marozzi accogliendo la richiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola, che gli hanno contestato nell’udienza del 7 luglio anche l’aggravante della premeditazione, bloccando di fatto la scelta che la difesa aveva già preso del giudizio con rito abbreviato. La nuova contestazione si è basata, in particolare, sugli ultimi verbali del nuovo pentito, l’ormai ex capo della curva Nord interista Marco Ferdico. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - 'Ndrangheta in curva, l'omicidio del capo ultrà Boiocchi: un altro imputato va a processo in Assise

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'ndrangheta, l'ex capo ultrà dell'Inter Marco Ferdico tra i 54 arrestati in una maxi operazione

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