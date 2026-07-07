Un imputato nel caso dell’omicidio del capo ultrà ha ricevuto la contestazione dell’aggravante della premeditazione da parte dei pm della Dda di Milano. La contestazione è stata presentata oggi davanti alla giudice per le udienze preliminari. I pubblici ministeri hanno inoltre avanzato altre accuse, mentre il procedimento prosegue. La decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio sarà presa dalla giudice nelle prossime settimane.

I pm della Dda di Milano Paolo Storari e Stefano Ammendola hanno contestato oggi, davanti alla gup Giulia Marozzi, anche l'aggravante della premeditazione all'ultrà interista Mauro Nepi, uno degli arrestati per l'omicidio con modalità mafiose di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà nerazzurro ammazzato a colpi di pistola nell'ottobre del 2022 a Milano., La nuova contestazione a carico di Nepi, per cui oggi doveva iniziare il processo con rito abbreviato, porterà i pm a chiedere nelle prossime udienze che l'ultrà vada a processo in Corte d'Assise, perché quell'aggravante non permette di essere giudicati con riti alternativi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Omicidio capo ultrà Boiocchi, pm contesta premeditazione ad altro imputato

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