Nella mattinata di oggi, oltre 200 Carabinieri hanno eseguito un’operazione contro il traffico di droga in diverse regioni italiane. Sono stati arrestati 35 persone accusate di narcotraffico, nell’ambito di un’indagine che coinvolgeva la gestione di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno effettuato numerose perquisizioni e sequestri, concentrandosi su reti di distribuzione e punti di approvvigionamento. L’azione si è svolta in più località, con l’obiettivo di smantellare le strutture criminali coinvolte.

Dalle prime ore di questa mattina più di 200 Carabinieri sono impegnati in una vasta operazione di polizia sul territorio della provincia di Reggio Calabria e in varie località del territorio nazionale (Catanzaro, Cosenza, Palermo, Catania, Trapani, Caltanissetta, Torino, Milano, Pavia, Pescara e L’Aquila) contro la ‘ndrangheta, operazione che ha condotto all’applicazione di 35 misure custodiali in carcere, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia reggina. Le accuse mosse a vario titolo agli indagati, fatto salvo il principio di non colpevolezza fino a... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ndrangheta: blitz antidroga in tutta Italia, 35 arresti per narcotraffico

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