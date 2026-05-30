Blitz antidroga in tutta Italia | 1.335 arresti sequestrate armi e droga

Un'operazione antidroga ha portato all’arresto di 1.335 persone in tutta Italia, tra cui 31 minorenni. Sono stati controllate circa 300.000 persone e sequestrate armi e droga. Sono stati effettuati anche oltre 2.300 sequestri di sostanze stupefacenti e armi. I blitz hanno coinvolto più forze dell’ordine in varie regioni, con perquisizioni e controlli su strada. Non sono stati resi noti dettagli sui gruppi o le reti smantellate.

Quasi 300mila persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida, dove il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti risultano più diffusi. L’obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana e fenomeni criminali che coinvolgono sempre più spesso giovani e giovanissimi. Nel corso dell’operazione che ha comportato un’imponente attività di monitoraggio sul territorio sono state identificate 297. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti

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