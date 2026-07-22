Nazionale Powerchair bloccata a Fiumicino il Cip contro easyJet | Vergogna inaccettabile

Una carrozzina elettrica destinata a una nazionale di powerchair è rimasta bloccata all’aeroporto di Fiumicino. La richiesta di autorizzazione era stata inviata ad aprile, con informazioni sulle dimensioni e sul peso fornite in anticipo, e la compagnia aerea aveva assicurato assistenza. Tuttavia, l’utente ha incontrato problemi al momento del check-in, scatenando le critiche del Comitato italiano paralimpico, che ha definito la situazione “vergognosa e inaccettabile”.

Roma, 22 luglio 2026 – Un’autorizzazione richiesta ad aprile, le dimensioni e il peso delle carrozzine comunicati in anticipo, le rassicurazioni ricevute dalla compagnia. Poi, a un’ora e mezza dalla partenza, lo stop. La Nazionale italiana di Powerchair Football è rimasta bloccata all’aeroporto di Fiumicino e non ha potuto raggiungere Glasgow, dove avrebbe dovuto disputare un torneo internazionale di preparazione ai prossimi Campionati del Mondo in Argentina. Il volo easyJet era previsto alle 11:55. Alle 10:15, secondo la ricostruzione del Comitato Italiano Paralimpico, alla delegazione è stato comunicato che l’Airbus A320 avrebbe potuto trasportare un massimo di cinque carrozzine. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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