La Nazionale Powerchair Football è rimasta bloccata all’aeroporto di Fiumicino, Roma, perché non sono state fornite le carrozzine necessarie. Il Comitato italiano paralimpico ha segnalato che sul volo EasyJet non c’erano carrozzine disponibili per i giocatori. La squadra era in attesa di partire, ma senza mezzi di assistenza non è potuta salire a bordo.

Nazionale bloccata all'aeroporto di Fiumicino a Roma: «Non ci sono le carrozzine», denuncia il Comitato italiano paralimpico raccontando quanto successo alla Nazionale Powerchair Football. «Il Cip - si legge in una nota - esprime la più ferma e profonda indignazione per l'inqualificabile episodio che ha visto protagonista, nella mattinata di oggi 20 luglio presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, la Nazionale Italiana di Powerchair Football della Fipps: negare alla squadra Azzurra la possibilità di imbarcarsi sul volo diretto a Glasgow - dove gli atleti avrebbero dovuto disputare un fondamentale torneo internazionale in vista dei... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, il Comitato paralimpico denuncia: «Nazionale Powerchair Football bloccata a Fiumicino, non c'erano carrozzine su volo EasyJet»

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