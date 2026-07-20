La Nazionale Italiana di Powerchair Football è rimasta bloccata all’aeroporto di Fiumicino a causa di un problema con la compagnia aerea. La FIPPS ha condannato duramente l’episodio, definendolo inaccettabile. Il ministro dello sport ha espresso forte disappunto, sottolineando la gravità dell’accaduto. La situazione ha causato ritardi e disagi ai giocatori, che erano in partenza per una competizione internazionale. La compagnia ha ricevuto una condanna severa per il trattamento riservato alla squadra.

Indignazione per l’episodio all’Aeroporto di Fiumicino. Fiumicino – La Nazionale Italiana di Powerchair Football, rappresentante della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (FIPPS), è stata protagonista di un gravissimo disguido all’Aeroporto di Roma Fiumicino. Secondo quanto denunciato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), la squadra non ha potuto imbarcarsi su un volo diretto a Glasgow, dove avrebbe dovuto partecipare a un importante torneo internazionale, un passaggio fondamentale in vista dei prossimi Campionati del Mondo in Argentina. Questo episodio ha sollevato una serie di proteste e indignazione per il trattamento riservato agli atleti, compromettendo il loro diritto allo sport e alla dignità personale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Powerchair Football: Nazionale Italiana bloccata a Fiumicino, condanna severa per EasyJet. Abodi scrive “Inaccettabile”.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, il Comitato paralimpico denuncia: «Nazionale Powerchair Football bloccata a Fiumicino, non c'erano carrozzine su volo EasyJet»La Nazionale Powerchair Football è rimasta bloccata all’aeroporto di Fiumicino, Roma, perché non sono state fornite le carrozzine necessarie.

Bloccate a Fiumicino le carrozzine della Nazionale paraolimpica di Powerchair. Abodi: “Gravissimo, fare piena luce”La Nazionale italiana paraolimpica di Powerchair è stata bloccata questa mattina a Fiumicino, impedendo l'imbarco delle carrozzine sul volo diretto a...

Si parla di: Mattia Ramina, il colpo del mercato estivo dei Macron Warriors Sabbioneta.

Carrozzine? Non c'è spazio E la Nazionale paralimpica di Powerchair Football resta bloccata a FiumicinoAlla Nazionale Italiana di Powerchair Football della Fipps è stata negato l'imbarco a Fiumicino sul volo Easyjet regolarmente prenotato per Glasgow, dove avrebbe dovuto disputare un torneo in vista de ... msn.com

Nazionale paralimpica di Powerchair Football lasciata a terra a Fiumicino: Diritti calpestatiLa Nazionale italiana di Powerchair Football bloccata a Fiumicino: EasyJet nega l'imbarco delle carrozzine e il Cip insorge. sportmediaset.mediaset.it