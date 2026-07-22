Giovanni Malagò ha dichiarato che non ci sarà il nuovo commissario tecnico domani. La ricerca del sostituto procede, ma ancora non è stato scelto. Nessuna comunicazione ufficiale sull’annuncio. La nomina potrebbe richiedere più tempo. L’attuale allenatore della nazionale prosegue in carica. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o sui nomi in corsa. La decisione definitiva non è stata comunicata pubblicamente.

Giovanni Malagò ci prova in tutti i modi: cerca il gol, un po' come fa per il ct. E se per il tecnico della nazionale servirà ancora qualche giorno, anche l'appuntamento col gol è rimandato. Cinque tiri e un palo gli negano la gioia di iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori nella finale over60 della Coppa Canottieri. Il presidente della Figc, alla fine, esulta lo stesso perché è l'Aniene ad aggiudicarsi il titolo, battendo il Canottieri Lazio 8-3. In squadra con Malagò anche Roberto Mancini, nella lista dei papabili candidati alla panchina azzurra. Ma non è il solo perché la short list prevede tra gli altri i profili di Pep Guardiola e Antonio Conte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Nazionale, Malagò: "Non penso che domani arrivi il ct"

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Malagò: "Non penso che domani arrivi il ct"Giovanni Malagò ha dichiarato di non aspettarsi un annuncio sul nuovo commissario tecnico della nazionale nelle prossime ore.

Com’è che possibile che Maldini e Malagò non si fossero accordati sul ct della Nazionale?La decisione sul nuovo commissario tecnico della Nazionale non è ancora stata annunciata, nonostante il Mondiale sia terminato.

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Antonio Conte ha chiarito la sua posizione rispetto al possibile ritorno sulla panchina della Nazionale italiana Sono già stato ct ed è stata sicuramente una bellissima esperienza. Penso siano state messe persone di valore a capo della struttura. Malagò l x.com

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