Nazionale Malagò | Non penso che domani arrivi il ct
Giovanni Malagò ha dichiarato che non ci sarà il nuovo commissario tecnico domani. La ricerca del sostituto procede, ma ancora non è stato scelto. Nessuna comunicazione ufficiale sull’annuncio. La nomina potrebbe richiedere più tempo. L’attuale allenatore della nazionale prosegue in carica. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o sui nomi in corsa. La decisione definitiva non è stata comunicata pubblicamente.
Giovanni Malagò ci prova in tutti i modi: cerca il gol, un po' come fa per il ct. E se per il tecnico della nazionale servirà ancora qualche giorno, anche l'appuntamento col gol è rimandato. Cinque tiri e un palo gli negano la gioia di iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori nella finale over60 della Coppa Canottieri. Il presidente della Figc, alla fine, esulta lo stesso perché è l'Aniene ad aggiudicarsi il titolo, battendo il Canottieri Lazio 8-3. In squadra con Malagò anche Roberto Mancini, nella lista dei papabili candidati alla panchina azzurra. Ma non è il solo perché la short list prevede tra gli altri i profili di Pep Guardiola e Antonio Conte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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