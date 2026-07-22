Giovanni Malagò ha dichiarato di non aspettarsi un annuncio sul nuovo commissario tecnico della nazionale nelle prossime ore. La ricerca del tecnico continua e non ci sono ancora conferme ufficiali. Nel frattempo, anche l'eventuale goal, simbolo di un risultato atteso, è rinviato. Le decisioni sulla guida tecnica rimangono in sospeso e non sono stati comunicati nuovi sviluppi.

Giovanni Malagò ci prova in tutti i modi: cerca il gol, un po' come fa per il ct. E se per il tecnico della nazionale servirà ancora qualche giorno, anche l'appuntamento col gol è rimandato. Cinque tiri e un palo gli negano la gioia di iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori nella finale over60 della Coppa Canottieri. Il presidente della Figc, alla fine, esulta lo stesso perché è l'Aniene ad aggiudicarsi il titolo, battendo il Canottieri Lazio 8-3. In squadra con Malagò anche Roberto Mancini, nella lista dei papabili candidati alla panchina azzurra. Ma non è il solo perché la short list prevede tra gli altri i profili di Pep Guardiola e Antonio Conte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Malagò: "Non penso che domani arrivi il ct"

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