La decisione sul nuovo commissario tecnico della Nazionale non è ancora stata annunciata, nonostante il Mondiale sia terminato. La squadra aspetta da settimane, mentre le trattative tra i responsabili non sono ancora concluse. Entro giovedì si aspetta un’ufficializzazione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla scelta. La questione riguarda ancora alcuni dettagli tra i vertici coinvolti.

La Nazionale è lì che aspetta. Il Mondiale è finito e l’Italia non ha ancora il suo commissario tecnico. I tempi ormai si sono dilatati. Sembra che entro giovedì la scelta debba essere fatta. Il Corriere della Sera oggi, con Alessandro Bocci, fa un’osservazione di buon senso a proposito di Malagò e Maldini (che sono i due protagonisti dello stallo). “È lecito chiedersi come sia possibile che i due, nella estenuante trattativa per portare Paolo in via Allegri, non avessero trovato una quadra sul nome del ct”. Questo è il punto. Possibile che il presidente della Federazione non ne abbia parlato prima di affidarsi al nuovo direttore tecnico? Perché ormai è chiaro che Malagò trema all’idea di vedere Pirlo sulla panchina dell’Italia e francamente è arduo dargli torto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Com’è che possibile che Maldini e Malagò non si fossero accordati sul ct della Nazionale?

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