Il rappresentante della Bocconi ha dichiarato che, dopo le tensioni recenti, la situazione tra Ankara e gli alleati euro-atlantici si è calmata. Secondo lui, il summit tenutosi in Turchia ha contribuito a ridurre le tensioni, anche se ha aggiunto che l’Europa deve fare di più. Le previsioni iniziali erano più pessimiste, ma l’incontro ha portato un miglioramento nel clima tra i paesi coinvolti.

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Le previsioni della vigilia erano più grigie di quello che poi si sono rivelate. Ankara è stato un summit che ha contribuito a riportare un po' di calma all'interno del mondo alleato euro-atlantico”. Lo ha detto Walter Rauti, deputy director Shield – Sda Bocconi, intervenendo all'incontro 'Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara' presso il Centro studi americani a Roma. “Il percorso si è sicuramente rasserenato, ma soprattutto dal lato europeo c'è la necessità di fare una spinta in avanti e cercare di ribilanciare gli equilibri all'interno della Nato – ha spiegato - Gli Stati Uniti, che rappresentano il principale azionista dell'Alleanza, hanno più volte dichiarato di voler spostare altrove parte dei propri sforzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nato, Rauti (Bocconi): "Ad Ankara tornato il sereno ma Europa deve fare di più"

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