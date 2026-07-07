Vertice Nato ad Ankara Rutte avverte gli alleati | Così non è più sostenibile

Durante il vertice Nato ad Ankara, il primo ministro olandese ha avvertito gli alleati che l’attuale livello di impegno non può più essere sostenuto. Ha sottolineato la necessità di rivedere le strategie e le risorse dedicate alla difesa collettiva. Il meeting si svolge in un momento di tensione internazionale e di sfide crescenti per l’Alleanza, che si riunisce per discutere le prossime mosse e le modifiche richieste.

Ankara, 7 luglio 2026 – Ankara diventa il centro della politica internazionale. Nella capitale turca si apre il vertice della Nato, un appuntamento decisivo per misurare la tenuta dell’Alleanza Atlantica in una fase segnata dalla guerra in Ucraina, dalle nuove pressioni degli Stati Uniti sugli alleati europei e dal ritorno della Turchia al centro degli equilibri strategici. Il summit, ospitato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, si svolge nel Complesso Presidenziale di Be?tepe e riunisce i leader dei Paesi membri dell’Alleanza. A presiedere i lavori è il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che ha chiesto agli alleati un cambio di passo sulla difesa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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INTEGRALE | NATO ad Ankara, Rutte avverte Putin | Ucraina, Trump e spese militari

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