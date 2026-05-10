In occasione della festa della mamma, l'attaccante ha condiviso sui social una dedica rivolta ad Alice Campello, madre dei suoi figli. La pubblicazione è accompagnata da un messaggio affettuoso, senza dettagli su eventuali problemi tra i due. Non ci sono altre informazioni riguardanti eventuali crisi o cambiamenti nelle loro relazioni. La notizia si concentra esclusivamente sul gesto pubblico di affetto dell’ex calciatore.

In occasione della festa della mamma Alvaro Morata ha deciso di fare una dedica speciale alla madre dei suoi figli: la crisi è stata superata? Sembra la storia infinita, ma sembra anche cheAlvaro non riesce a chiudere definitivamente con Alice Campello.I due hanno vissuto un amore grande, da cui sono nati 3 figli, con tanti alti e bassi. Ormai la crisi tra di loro era appurata. Recentemente Alvaro aveva dichiarato che sebbene si volessero bene, non riuscivano più ad andare d’accordo come prima e che c’è sempre qualcosa che li porta a staccarsi. Quindi poi la decisione di lasciarsi. Ma se dopo la prima crisi lo avevano annunciato pubblicamente, stavolta hanno deciso di non ufficializzare mai nulla, ma di rimanere tra il detto e il non detto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alvaro Morata: dedica dolcissima ad Alice Campello, è tornato il sereno?

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Crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello nuove indiscrezioni

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