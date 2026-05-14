Oggi si è concluso a bordo della fregata Virginio Fasan nel porto di Civitavecchia il programma del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare della NATO, che si è svolto dall’11 al 13 maggio. Questa iniziativa ha coinciso con il trentesimo anniversario della creazione del gruppo, coinvolgendo delegazioni parlamentari provenienti da diverse nazioni. Durante l’incontro, un rappresentante ha espresso gratitudine nei confronti della Marina, definendola un pilastro dell’Alleanza.

ROMA – Si è concluso oggi, a bordo della fregata Virginio Fasan, nel porto di Civitavecchia, il programma del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare della NATO (GSM), svoltosi dall’11 al 13 maggio nel trentesimo anniversario dalla sua istituzione. La visita ha rappresentato il momento conclusivo dei lavori, offrendo alle delegazioni parlamentari dei Paesi Alleati e Partner l’opportunità di osservare da vicino il funzionamento di una moderna unità della Marina Militare integrata nel dispositivo NATO e impegnata in uno dei pilastri della difesa marittima dell’Alleanza: sicurezza del Mediterraneo, sorveglianza, deterrenza e protezione delle linee di comunicazione marittime. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Nato, delegazioni Assemblea Parlamentare a bordo della fregata Fasan. Cesa: “Grazie a Marina, pilastro dell’Alleanza”

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