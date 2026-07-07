Nato al bivio Trump e le prospettive dell’alleanza

Da tv2000.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il vertice della Nato ad Ankara, l'ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato gli alleati, chiedendo maggiore impegno e risorse. Ha rafforzato i rapporti con il presidente turco, confermando la collaborazione tra i due paesi. Inoltre, ha ribadito la richiesta di assumere il controllo della Groenlandia, senza fornire dettagli su come intendesse procedere. La riunione ha visto confronti tra i membri, con l'ex presidente che ha espresso posizioni ferme su alcune questioni strategiche.

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Vertice Nato ad Ankara, Trump attacca di nuovo gli alleati, rilancia sull’asse con Erdogan e torna chiedere il controllo della Groenlandia. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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