L’Italia ha battuto l’Olanda con un punteggio schiacciante nella Nations League, assicurandosi un posto in semifinale. La giocatrice Antropova ha segnato un numero significativo di punti, contribuendo alla vittoria. Prima della partita, l’allenatore aveva invitato le sue atlete a dimenticare le vittorie precedenti e a concentrarsi sulla sfida, senza lasciarsi influenzare da esperienze passate o classifiche.

Dimenticare tutto per continuare a vincere. Julio Velasco aveva chiesto alle sue ragazze, alla vigilia, di scendere in campo "come se avessero perso le ultime competizioni", senza lasciarsi condizionare da ranking e trofei. Più facile a dirsi che a farsi, quando nelle ultime quattro edizioni della Nations League ne hai vinte tre e raggiungi le Finals da cinque anni consecutivi. Eppure l'Italia ci riesce ancora, supera l'Olanda 3-0 (25-21, 25-16, 25-16) e conquista la semifinale di Macao, dove affronterà la vincente tra Brasile e Giappone. Le campionesse olimpiche e mondiali, numero uno del ranking Fivb, restano così in corsa per il terzo titolo consecutivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nations League: martello Antropova, l'Italia annienta l'Olanda e vola in semifinale

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