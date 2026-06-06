Nations League l' Italia vola con Antropova e Adigwe | 3-0 anche all' Olanda

Notizia in breve

L’Italia ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro l’Olanda nella Nations League. Le azzurre, guidate dall’allenatore Velasco, hanno segnato tre reti e conquistato la seconda vittoria consecutiva. La partita si è disputata questa sera, con le italiane che hanno dominato l’incontro grazie alle reti di Antropova e Adigwe. L’Olanda non è riuscita a segnare e ha subito la sconfitta.