Nations League l' Italia vola con Antropova e Adigwe | 3-0 anche all' Olanda
L’Italia ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro l’Olanda nella Nations League. Le azzurre, guidate dall’allenatore Velasco, hanno segnato tre reti e conquistato la seconda vittoria consecutiva. La partita si è disputata questa sera, con le italiane che hanno dominato l’incontro grazie alle reti di Antropova e Adigwe. L’Olanda non è riuscita a segnare e ha subito la sconfitta.
Anche l’Olanda deve lasciare strada. L’Italia di Julio Velasco bissa il successo dell’esordio contro la Bulgaria e nella seconda uscita di Nations League a Brasilia regola con un perentorio 3-0 (25-22, 25-22, 25-22) la selezione olandese. Un successo che permette alle azzurre di continuare nella striscia di successi arrivata a 38. La Nazionale non perde in una manifestazione ufficiale dalla Nations League 2024: era l’1 giugno a Macao quando il Brasile fermò per 3-2 l’Italia. Per l’occasione il ct azzurro preferisce Omoruyi al posto di Nervini come schiacciatrice da schierare in tandem con Antropova. Per il resto confermate Cambi e Adigwe sulla diagonale palleggiatrice e opposta, Manfredini e Nwakalor al centro con Fersino libero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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