La Cassazione ha chiarito che il lavoratore può ricevere l’indennità di disoccupazione Naspi anche dopo aver presentato dimissioni per giusta causa, ma non è garantito di diritto. La sentenza sottolinea che l’azienda non può limitarsi a ricevere una lettera dell’avvocato per dimostrare la giusta causa, poiché questa da sola non basta. È necessario dimostrare in modo più approfondito la reale motivazione delle dimissioni.

Il lavoratore può beneficiare della Naspi anche in caso di dimissioni per giusta causa, ma ottenere questa indennità non è automatico. E se la domanda arriva davanti a un giudice, deve dimostrare concretamente che le dimissioni sono state provocate da un inadempimento datoriale così grave da rendere impossibile proseguire (anche provvisoriamente) il rapporto lavorativo. Non basta, invece, provare di aver contestato il comportamento dell’azienda o, semplicemente, aver avviato una causa. La Cassazione con la sentenza 85642026 circoscrive così i diritti del dipendente dimissionario e traccia la via da seguire per evitare cause legali che si risolverebbero solo in un dispendio di tempo e denaro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Naspi e dimissioni per giusta causa, la Cassazione avverte: la lettera dell’avvocato non basta

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NASpI e trasferimento: la distanza da sola non basta più! | Reflex S02E02

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