Naspi dopo le dimissioni | no della Cassazione per il distacco

La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che i lavoratori che si dimettono e trasferiscono la propria sede di lavoro non possono più ottenere l'indennità di disoccupazione Naspi, a meno che non dimostrino che il trasferimento sia stato imposto da cause oggettive e documentate. In questo modo, il trasferimento volontario alla nuova sede di lavoro non garantisce più automaticamente il diritto alla prestazione, anche in presenza di un cambio di residenza.

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