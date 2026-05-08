Una recente sentenza ha stabilito che chi si dimette per trasferimento, anche molto lontano, non può ricevere l’indennità di disoccupazione fornita dall’Inps. La questione riguarda i limiti di accesso alla Naspi in situazioni di dimissioni e si inserisce in un quadro più ampio di interpretazioni pratiche, dove spesso si confondono le regole e le casistiche.

Quali sono i confini dell’ indennità di disoccupazione versata da Inps? I casi pratici sono numerosi e non sempre c’è piena chiarezza a riguardo. In materia si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 105592026, spiegando che le dimissioni a seguito di trasferimento — anche quando la nuova sede è molto distante — non danno automaticamente diritto alla Naspi. È un principio giurisprudenziale di chiara importanza generale e che, peraltro, tocca il delicato tema della giusta causa delle dimissioni, la sola che dà diritto all’indennità in oggetto. Vediamo più da vicino per capire che cosa cambia per aziende e lavoratori. Il caso concreto del trasferimento dal Nord al Sud Italia.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Niente Naspi con le dimissioni per trasferimento, anche molto lontano: la sentenza

Pagamenti NASPI Aprile 2026: quando arriva la disoccupazione Inps

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