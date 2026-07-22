nasce discover primo centro in italia specializzato nella disconnessione guidata

A Firenze apre il primo centro in Italia dedicato alla disconnessione guidata, chiamato Discover. Il centro si rivolge principalmente a giovani tra i 10 e i 25 anni, offrendo supporto contro le dipendenze digitali e promuovendo un uso più responsabile della tecnologia. La struttura sarà operativa a partire da luglio 2026 e rappresenta una novità nel settore della salute digitale nel paese.

Firenze, 22 luglio 2026 – Nascerà a Firenze Discover, il primo centro in Italia per il contrasto alle dipendenze digitali e per l'uso responsabile e consapevole della tecnologia, rivolto in particolare ai giovani tra i 10 e i 25 anni. Si tratta di un progetto pilota che prenderà l'avvio dopo l'estate per proseguire, in questa prima fase, fino a dicembre 2026. Il centro sarà attivato negli spazi della biblioteca Chiarugi a San Salvi messi a disposizione dall'Asl Toscana centro. Il centro Discover nasce come spazio educativo e preventivo e non come servizio clinico. Tuttavia, in casi di ritiro sociale, isolamento e disagio psicologico, l'Asl potrà favorire il coordinamento con i servizi specialistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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